Экс-замминистра обороны США назвал возможную причину ядерной войны

Бывший заместитель министра обороны США Роберт Уорк заявил, что опасность использования военными систем искусственного интеллекта заключается в его участии при принятии решения о нанесении ядерного удара. Об этом сообщает Breaking Defense.

По его словам, подобные системы не должны принимать участия в контроле ядерного оружия.

Он пояснил, что искусственный интеллект может воспринять неопасные факторы как угрозу и принять неверное решение.

В связи с этим он упомянул российскую систему «Периметр», которая за ядерные взрывы может принять сейсмическую активность и после этого запустить межконтинентальные баллистические ракеты.

Уорк заключил, что искусственный интеллект может применяться военными, но ограниченно, чтобы избежать «катастрофического сценария».

Ранее ученые рассказали о последствиях возможной ядерной войны между Россией и США.