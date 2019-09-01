В Госдуме объяснили несогласованный авиаудар США по Идлибу
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов дал комментарий после того, как стало известно о несогласованном ударе США по Идлибу. Об этом сообщает RT.
По словам депутата, действия американской стороны говорят о том, что она не заинтересована в том, чтобы ситуация в Сирии и на Ближнем Востоке стабилизировалась.
«Я думаю, что, к сожалению, наши американские партнеры хотят сохранить очаг напряженности на Ближнем Востоке», — заявил Морозов.
Он добавил, что США будут пользоваться ситуацией и получать политические дивиденды.
Ранее российский министр иностранных дел Сергей Ларов заявил, что Россия и Турция сохранят свои договоренности по сирийскому Идлибу и не будут их нарушать.