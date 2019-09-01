Лавров сделал заявление по Идлибу после несогласованного удара США

Российский министр иностранных дел Сергей Ларов заявил, что Россия и Турция сохранят свои договоренности по сирийскому Идлибу и не будут их нарушать. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он напомнил, что до этого российский президент Владимир Путин встречался с главой Турции Тайипом Эрдоганом и они решили сохранить договоренности.

«Президенты... согласовали конкретные шаги, которые позволят их выполнять», — добавил Лавров.

Ранее сообщалось, что США ударили по Идлибу в нарушение всех договоренностей.

Удар нанесли между населенными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая.

Вашингтон утверждает, что целью удара были члены террористической группировки.