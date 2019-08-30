Эрдоган заявил о переговорах с Россией по поставкам Су-57

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдога заявил о переговорах с Москвой по поставкам российских истребителей Су-57, сообщает РИА «Новости».

По его словам, после посещения российского авиасалона МАКС-2019 в России остались турецкие чиновники, которые будут вести переговоры.

В переговорах Турция будет исходить из своих условий по кредитованию и совместному производству, отметил Эрдоган.

Он также отметил, что если Вашингтон не изменить позицию по истребителям F-35, то Анкара будет «искать выход из этой ситуации».