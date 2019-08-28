Герасимов поговорил по телефону с маршалом из НАТО
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Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов поговорил по телефону с председателем Военного комитета НАТО главным маршалом авиации Стюартом Пичем. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны страны.
Как отмечается, в ходе телефонного разговора они обсудили отношения между Россией и Североатлантическим альянсом.
Уточняется, что начальник Генштаба и маршал обсудили актуальные вопросы, однако детали их разговора не раскрываются.
Ранее сообщалось, что Герасимов проведет переговоры с главнокомандующим НАТО.