Герасимов поговорил по телефону с маршалом из НАТО

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов поговорил по телефону с председателем Военного комитета НАТО главным маршалом авиации Стюартом Пичем. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны страны.

Как отмечается, в ходе телефонного разговора они обсудили отношения между Россией и Североатлантическим альянсом.

Уточняется, что начальник Генштаба и маршал обсудили актуальные вопросы, однако детали их разговора не раскрываются.

Ранее сообщалось, что Герасимов проведет переговоры с главнокомандующим НАТО.