Эрдоган заинтересовался истребителем МиГ-35

Президент Турции Реджеп Эрдоган заинтересовался новейшим российским истребителем МиГ-35 в ходе своего визита в авиационно-космический салон МАКС в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева.

По словам Шугаева, во время посещения авиасалона совместно с президентом России Владимиром Путин турецкий лидер остановился у образца истребителя и спросил о вооружении аппарата и его летных характеристиках.

Кроме того, Эрдоган заявил о намерении приобрести истребители российского производства Су-35 и Су-57.

Ранее сообщалось, что Россия может помочь Турции в создании собственного истребителя пятого поколения.