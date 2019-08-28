Представитель ООН призвал к взаимодействию всех безъядерных зон

Заместитель представителя ООН по вопросам разоружения Томас Маркрам заявил, что для взаимодействия всех безъядерных зон необходима надежная платформа. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, этот вопрос актуален в ближайшие пять лет.

Он пояснил, что межзональная кооперация является эффективным инструментом, направленным на укрепление сотрудничества.

Маркрам также добавил, что отсутствие взаимодействия на постоянной основе не дает возможность в полной мере реализовать потенциал этих зон.

Ранее постпред России при ООН отреагировал на позицию США по вооружению.