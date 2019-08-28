Представитель ООН призвал к взаимодействию всех безъядерных зон
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Заместитель представителя ООН по вопросам разоружения Томас Маркрам заявил, что для взаимодействия всех безъядерных зон необходима надежная платформа. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, этот вопрос актуален в ближайшие пять лет.
Он пояснил, что межзональная кооперация является эффективным инструментом, направленным на укрепление сотрудничества.
Маркрам также добавил, что отсутствие взаимодействия на постоянной основе не дает возможность в полной мере реализовать потенциал этих зон.
Ранее постпред России при ООН отреагировал на позицию США по вооружению.