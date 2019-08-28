Исполнение «Плоского штопора» Су-57 снято на видео
СМИ опубликовали видео выполнения фигуры высшего пилотажа «плоский штопор» истребителем Су-57 во время тренировочного полета. Об этом сообщает RT.
На кадрах видно, как воздушное судно взлетает, крутится в воздухе и выполняет элементы, в том числе «плоский штопор».
Су-57 — российский истребитель пятого поколения.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший истребитель пятого поколения Су-57.
Известно, что турецкий лидер поинтересовался покупкой самолета.