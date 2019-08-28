Иностранные журналисты побывали на российских военных базах в Сирии

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Стоянка для фронтовых бомбардировщиков Су-24М2. Каждая машина защищена габионами, авиабаза Хмеймим в... Стоянка для фронтовых бомбардировщиков Су-24М2. Каждая машина защищена габионами, авиабаза Хмеймим в...
Стоянка для фронтовых бомбардировщиков Су-24М2. Каждая машина защищена габионами, авиабаза Хмеймим в...
Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

Иностранные журналисты посетили российские военные базы в Сирии. Об этом передает РИА «Новости».

Сообщается, что журналисты побывали на авиабазе Хмеймим и пункте материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе.

Как отмечается, они познакомились с бытом российских военнослужащих, условиями проживания военных и работой авиабазы.

«Военный персонал демонстрирует прекрасные навыки как на земле, так и в воздухе», — выразил впечатления от визита корреспондент болгарского телеканала bTV Иван Георгиев.