Генштаб ВС Украины предоставил точные данные о своих потерях в Иловайске

Генштаб ВС Украины сообщил более точную информацию о своих потерях в боях за город Иловайск в Донбассе, которые велись в 2014 году. Об этом информирует BBC-Украина.

Согласно поступившим данным, в боях погибли 220 военнослужащих ВС Украины.

Кроме того, 40 украинских силовиков пропали без вести.

Также уточняется, что в эти цифры не входят погибшие бойцы добровольческих батальонов, которые воевали в Иловайске вместе с ВСУ.

Как сообщается, что добровольческие подразделения потеряли там около 200 бойцов.

Отмечается, что общие потери Украины под Иловайском могли быть в районе 420 бойцов.