Конгрессмены призвали Трампа ввести новые санкции против Турции из-за С-400

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В США комитет по иностранным делам палаты представителей призвал президента страны Дональда Трампа ввести новые санкции против Турции на фоне данных о поставках российских С-400. Об этом сообщается в твиттере ведомства.

Согласно заявлению, интересам Турции отвечает партнерство с Вашингтоном, а не с Москвой.

«Президент Трамп, вам следует ввести санкции против Турции за покупку системы ПВО С-400», — говорится в посте.

Подчеркивается, что этого требует закон США.

Ранее российский президент Владимир Путин проинформировал турецкого коллегу Тайипа Эрдогана о еще одной поставке российских комплексов С-400.