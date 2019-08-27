Конгрессмены призвали Трампа ввести новые санкции против Турции из-за С-400
В США комитет по иностранным делам палаты представителей призвал президента страны Дональда Трампа ввести новые санкции против Турции на фоне данных о поставках российских С-400. Об этом сообщается в твиттере ведомства.
Согласно заявлению, интересам Турции отвечает партнерство с Вашингтоном, а не с Москвой.
«Президент Трамп, вам следует ввести санкции против Турции за покупку системы ПВО С-400», — говорится в посте.
Подчеркивается, что этого требует закон США.
Ранее российский президент Владимир Путин проинформировал турецкого коллегу Тайипа Эрдогана о еще одной поставке российских комплексов С-400.