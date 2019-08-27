Россия в сотрудничестве с другими странами может создать сверхтяжелую ракету
Гендиректор Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов заявил, что не исключает возможности участия других стран в создании российского носителя сверхтяжелого класса, сообщает ТАСС.
«Конечно, это было бы очень здорово для всех участников, но это требует желания со стороны ряда стран, которые будут в этом участвовать», — сказал он.
По его мнению, договориться будет непросто, так как этот технический проект является сложным и для его реализации будет необходима колоссальная подготовительная работа. Также особенно важной задачей будет определение четких границ ответственности.
Баранов также добавил, что в случае совместной реализации проект был бы в разы дешевле, чем его реализация Россией в одиночку.
Ранее была названа стоимость создания и пуска сверхтяжелой ракеты России.