Россия в сотрудничестве с другими странами может создать сверхтяжелую ракету

Гендиректор Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов заявил, что не исключает возможности участия других стран в создании российского носителя сверхтяжелого класса, сообщает ТАСС.

«Конечно, это было бы очень здорово для всех участников, но это требует желания со стороны ряда стран, которые будут в этом участвовать», — сказал он.

По его мнению, договориться будет непросто, так как этот технический проект является сложным и для его реализации будет необходима колоссальная подготовительная работа. Также особенно важной задачей будет определение четких границ ответственности.

Баранов также добавил, что в случае совместной реализации проект был бы в разы дешевле, чем его реализация Россией в одиночку.

Ранее была названа стоимость создания и пуска сверхтяжелой ракеты России.