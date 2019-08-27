Роспотребнадзор замеряет радиационный фон у берегов Белого моря

Специалисты Роспотребнадзора по Карелии начнут проверку уровня радиации в Беломорске и в акватории Белого моря, передает ТАСС.

В ведомстве пояснили, что проверка будет проведена после появившихся сообщений СМИ о якобы пожелтевшей листве на острове Як.

«В связи с нагнетанием различными СМИ ситуации о повышенном радиационном фоне в республике, связанного со взрывом в Архангельской области, управлением принято решение об организации замеров мощности дозы гамма- излучения на открытой местности в городах Беломорск и Кемь, а также воды Белого моря со 2 сентября», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в Северодвинске были обнаружены радиоактивные изотопы стронция, бария и лантана после взрыва на военном полигоне.

Взрыв произошел 8 августа. Согласно имеющейся информации, в этот день было зафиксировано превышение мощности дозы гамма-излучения в 4-16 раз в шести из восьми пунктов Северодвинска.