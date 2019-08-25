В ЛНР сообщили о наращивании сил ВС Украины в Донбассе

Вооруженные силы Украины увеличивают силы в Донбассе. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на Народную милицию самопровозглашенной Луганской народной республики.

Как стало известно, ВСУ занимаются наращиванием и перегруппировкой сил и средств.

Сообщается, что украинские силовики подвозят тяжелое вооружение в район Лисичанска и населенных пунктов Станица Луганская, Бахмут.

В Народной милиции ЛНР отмечают, что таким образом ВСУ мешают работе международных наблюдателей СММ ОБСЕ и нарушают минские договоренности.

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