Герой России назвал главную гордость ВКС страны

Герой России Юрий Ващук рассказал об истребителе, которым гордятся Воздушно-космические силы (ВКС). Об этом сообщает «Звезда».

По его словам, речь идет об истребителе Су-57, у которого нет аналогов в мире.

Он отметил, что самолет данной модели обладает рядом значимых моментов.

Так, пояснил герой России, Су-57 практически незаметен для радаров во всех волновых диапазонах.

Кроме того, Су-57 обладает необычайной маневренностью и способен уходить от атак противника на сверхзвуковой скорости без форсажа, добавил он.

«Никому не советую испытать мощь российского СУ-57 на собственной шкуре!» — подчеркнул Ващук.

Ранее в Минобороны назвали сроки завершения испытаний Су-57.