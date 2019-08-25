КНДР показала фото своей сверхкрупной ракетной пусковой установки

Центральное телеграфное агентство Северной Кореи выложило фото новой сверхкрупной ракетной пусковой установки.

До этого стало известно, что КНДР провела успешные испытания новой установки, способной запускать несколько ракет.

На выложенном кадре видно, как несколько десятков военнослужащих выстроились недалеко от пусковой установки и аплодируют.

На переднем плане стоит и улыбается северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Ранее сообщалось, что испытание установки прошло под руководством лидера государства.