В Совфеде заявили о попытках США оправдаться за развал ДРСМД

США пытаются оправдаться за развал Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил представитель Совфеда Франц Клинцевич, передает РИА «Новости».

По его словам, для этого США занимается информационными вбросами о превосходстве России в сфере ядерных вооружений.

До этого стало известно, что исполняющий обязанности постпреда США при ООН Джонатан Коэн заявил, что у России есть до 2000 нестратегических ядерных боеголовок различных типов, а у Америка только лишь одно оружие — бомба B-61.

Комментируя это высказывание дипломата, Клинцевич отметил, что это очередная попытка США свалить вину на Россию за прекращение действия ДРСМД.

«Недавнее испытание ракеты, запрещенной ДРСМД, серьезно ударило по имиджу США в мире, и никакие информационные вбросы не в силах его поправить», — подчеркнул Клинцевич.

Ранее сообщалось, что Постпред РФ при ООН отреагировал на позицию США по вооружению.