Минобороны опубликовало ультиматум советского генерала при освобождении Молдавии

Минобороны России выложило документы с ультиматумом генерала Федора Толбухина немецким и румынским войскам, которые оккупировали Молдавию в годы Второй мировой войны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, 24 августа отмечается освобождение Кишинева от немецко-румынской оккупации. По этому случаю Минобороны опубликовало на своем сайте документы.

Уточняется, что Толбухин, командовавший 3-й румынской армией и 9-й немецкой дивизией, после освобождения столицы Молдавской ССР выдвинул ультиматум.

Согласно документу, генерал пообещал сохранить жизнь немецким и румынским военным, если они прекратят сопротивление.

Как подчеркивается, в плен попали 55,8 тысячи солдат и офицеров.

Ранее Минобороны опубликовало документы о жизни в Молдавской ССР в годы войны.