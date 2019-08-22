Премьер Польши высказался о необходимости создание новой базы НАТО в стране

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил за создание новой базы НАТО в стране. Об этом сообщает Spiegel Online.

По его словам, Польше нужна база НАТО в Рамштайне и новая долгосрочная база НАТО в Польше.

Он также выступил за размещение дополнительного числа американских военнослужащих в стране.

Премьер-министр также раскритиковал ФРГ за экономию расходов на оборону страны.

Ранее сообщалась, что Польша оценила идею передислокации войск США из Германии.