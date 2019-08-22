Украинский блогер пожелал Макрону увидеть в центре Парижа танки из России
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Украинский блогер Мирослав Олешко обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону и пожелал ему увидеть российские танки в центре Парижа. Об этом он написал в своих социальных сетях.
Отмечается, что мужчина также перевел текст обращения на французский язык.
Так блогер отреагировал на прошедшую дипломатическую встречу французского лидера и президента России Владимира Птуина.
Уточняется, что на протяжении пяти лет Олешко поддерживал бывшего главу Украины Петра Порошенко.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский предложил Путину обменять Крым на место в G8.