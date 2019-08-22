Украинский блогер пожелал Макрону увидеть в центре Парижа танки из России

Украинский блогер Мирослав Олешко обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону и пожелал ему увидеть российские танки в центре Парижа. Об этом он написал в своих социальных сетях.

Отмечается, что мужчина также перевел текст обращения на французский язык.

Так блогер отреагировал на прошедшую дипломатическую встречу французского лидера и президента России Владимира Птуина.

Уточняется, что на протяжении пяти лет Олешко поддерживал бывшего главу Украины Петра Порошенко.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский предложил Путину обменять Крым на место в G8.