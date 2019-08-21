Российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа «Пропеллер». Видео репетиции пилотов опубликовал телеканал «Звезда».

По словам руководителя пилотажной группы Дмитрия Самохвалова для того, чтобы в выполнить фигуру «Пропеллер» несколько самолетов одновременно должны вращаться параллельно друг другу. Он отметил, что при этом самолеты должны находиться под углом 180 градусов.

«Эта фигура представляет собой сложный технический элемент. Радиус «пропеллера» создает дымовой след», — пояснил Самохвалов.

Ранее сообщалось, что Ми-28 показал новейшую фигуру высшего пилотажа.