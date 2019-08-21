Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА «Новости».
По его словам, обстановка на данных территориях остается напряженной.
Шойгу сообщает, что такая ситуация связана с усилением военного присутствия НАТО в Восточной Европе, развертыванием системы ПРО США в Польше и Румынии, а также расширением военного сотрудничества Североатлантического Альянса с Финляндией и Швецией.
Как отмечает министр обороны, для нейтрализации этих угроз Россия реализует комплекс мер.
Ранее Шойгу заявил о готовности России к диалогу с США по ДРСМД.