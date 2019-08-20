Власти Швеции предложили ВВС создать системы оповещения о птицах

Шведская Государственная комиссия по расследованию чрезвычайных происшествий порекомендовала военно-воздушным силам (ВВС) страны построить системы предупреждения о появлении птиц в зоне аэродромов. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что такое предложение было выдвинуто после изучения причин крушения истребителя JAS-39 Gripen («Грипен»), разбившегося 21 августа 2018 года недалеко от Роннебю в южной провинции Блекинге после столкновения с птицами.

Как оказалось, в настоящее время ВВС Швеции не обладает системой для предупреждения о птицах с целью уменьшения риска.

Ранее сообщалось, как птицы повреждают самолеты.