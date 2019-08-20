В МИД РФ прокомментировали информацию о прекращении передачи данных о радиации

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал данные о прекращении передачи данных о радиации, которая могла быть вызвана взрывом на военном полигоне в Архангельской области. Об этом сообщает «Интерфакс».

Рябков заявил, что передача данных со станций национального сегмента международной системы мониторинга является добровольным делом.

Он отметил, что взрыв не имеет отношения к деятельности Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Рябков также добавил, что ЧП не несет никаких рисков для окружающей среды и населения. Он призвал общественность сфокусировать внимание на том, почему Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) до сих пор не вступил в силу.

Ранее исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо рассказал The Wall Street Journal, что две станции мониторинга радиации, расположенные в Дубне и Кирове, перестали передавать данные через два дня после взрыва под Северодвинском. Данные станции являются частью международной сети, созданной для мониторинга соблюдения ДВЗЯИ. Была предпринята попытка связи со станциями, однако российские представители заявили, что испытывали проблемы со связью.