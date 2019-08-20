Госдеп призвал прекратить насилие в Идлибе после обстрела турецкого конвоя

Официальный представитель Госдепа США Морган Ортагус призвала прекратить насилие в сирийской провинции Идлиб после того, как по турецкому конвою нанесли авиаудар. Об этом она написала в своем твиттере.

По ее словам, режим президента Сирии Башара Асада и его союзники должны восстановить режим прекращения огня в Идлибе.

Ортагус называет обстрел неприемлимым действием и отмечает, что в Идлибе продолжаются жестокие нападения на гражданских лиц, гуманитарных работников, а также инфраструктуру.

«Мы осуждаем это насилие, и оно должно прекратиться», — заявила Ортагус.

Ранее сообщалось, что трое мирных жителей погибли, 12 гражданских лиц получили ранения при обстреле турецкого военного конвоя в Идлибе.