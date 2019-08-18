Шойгу подтвердил приверженность России к диалогу с США по ДРСМД

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Российский министр обороны генерал армии Сергей Шойгу заявил, что российская сторона сохранит приверженность к диалогу с США по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российской телевидение.

По его словам, Москва является сторонницей диалога и предлагала его американской стороне с февраля по август. В частности Вашингтону предлагали показать вызывающую вопросы российскую ракету, но представители страны не приехали.

«Если вы хотите договариваться, то надо договариваться. Если такого желания нет, то на каком-то этапе надо перестать лукавить», — заявил Шойгу.

Он добавил, что Россия оставила дверь открытой и не будет размещать ракеты, пока этого не сделают США.

Ранее министр рассказал, что за восемь месяцев до принятия данного решения, средства на разработку ракет средней и малой дальности включили в бюджет США.