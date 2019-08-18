В профсоюзе моряков рассказали о проблемах с работой из-за плохого английского

Замглавы Российского профессионального союза моряков (РПСМ) Игорь Ковальчук рассказал, что Россия является одной из основных стран-поставщиков кадров на мировой флот, особенно командующих судами, передает РИА «Новости».

Однако, по его словам, матросы и мотористы не востребованы из-за плохого знания английского языка, поэтому на международном морском трудовом рынке более популярны моряки из Филиппин.

«Наши рядовые не востребованы. Главный фактор — это незнание английского языка», — сказал Ковальчук.

Всего, по его данным, за рубежом работают около 40-50 тысяч российских моряков.

При этом он рассказал, что существует и обратный процесс, когда моряки из-под иностранного флага переходят на российские суда.