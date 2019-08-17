Военные эксперты призвали США создать аналог российской «Мертвой руки»

Американские специалисты Адам Лоутер и Кертис МакГиффин заявили, что Соединенным Штатам необходим аналог советско-российского комплекса автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр», который на Западе известен как «Мертвая рука». Об этом сообщает War on the Rocks.

По их словам, США нужна такая система, поскольку появление у потенциальных противников гиперзвукового оружия и малозаметных крылатых ракет сокращает для американского руководства время, которое ему необходимо для принятия решения относительно нанесения ответного удара.

Они пояснили, что, если Россия использует против США свое новое оружие, то Соединенные Штаты не смогут сориентироваться и не успеют принять решение об ответном ударе.

Специалисты, например, упоминают крылатые ракеты «Калибр-М», а также ядерный подводный беспилотник «Посейдон» и комплекс «Авангард».

В связи с этим эксперты призвали США создать аналог российского «Периметра», который сможет самостоятельно принимать решения о нанесении ответного удара, исходя из собственной оценки возможной угрозы.