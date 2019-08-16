СМИ сообщили о превосходстве С-400 над оружием США

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Американский президент Дональд Трамп, возможно, преуменьшил значение покупки российских С-400 Турцией, но официальные лица в Вашингтоне и военные эксперты выражают обеспокоенность по поводу эффективности комплексов. Об этом пишет The Daily Express.

В материале говорится о том, что эксперты подтверждают превосходство российских ЗРК над противоракетными комплексами США Patriot. Отмечается, что решение Турции о приобретении российских комплексов, вероятно, было правильным. По мнению американской компании Stratfor, благодаря усовершенствованным датчикам, точному наведению на цель, разнообразным возможностям нацеливания С-400 являются одной из самых эффективных систем в мире. Эксперт компании подчеркнул, что они превосходят любую другую систему, в том числе Patriot.

Уточняется, что американские комплексы кажутся менее надежными и более дорогими. Помимо Турции, которая получит вторую партию С-400 в следующем месяце, приобретением российских ЗРК также заинтересовалась Индия.