Захарова: Москва просит не выгораживать ВСУ в Донбассе

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что российская сторона просит мировое сообществе перестать вставать на защиту ВС Украины в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Захаровой, в настоящее время киевская сторона нарушает перемирие и периодически открывает огонь по населенным пунктам самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

«Только за 12 августа два таких аппарата были сбиты народной милицией ЛНР», — рассказала Захарова.

Она обратилась к мировому сообществу с просьбой не закрывать глаза на все происходящее.

«Мы призываем мировое сообщество... перестать выгораживать силовиков, ... уничтожающих население Донбасса», — заключила Захарова.

Ранее в ДНР рассказали о развертывании боевых подразделений Киева под Мариуполем.