СМИ: в Норвегии обратили внимание на участившиеся военные учения России

Россия начала очередные военные учения недалеко от берегов Норвегии, пишет Aftenposten.

Отмечается, что манеры начались в среду, 14 августа, и продлятся до субботы, 17 августа. Они будут проходить в четырех небольших районах международных вод, расположенных недалеко от Нурланна и Тромса. Норвежская сторона получила соответствующие предупреждения. Причем в этом году они направлялись уже шесть раз, в то время как в 2018 году только трижды. По словам генерал-лейтенанта Руне Якобсена, который командует оперативным штабом ВС Норвегии, это будут самые масштабные учения российской стороны за долгое время. Предполагается, что будет отрабатываться «бастионная оборона». Он также заметил, что российские учения участились.

По мнению Столе Ульриксена из Военно-морской школы, эскалация набирает обороты, но ей способствуют не только действия России. В частности США направляли в жизненно важные для России регионы авианосец «Гарри Трумен» во время учений НАТО в Норвегии. Эксперт заметил, что на такое поведения российская сторона будет реагировать.