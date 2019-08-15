Генералы США обеспокоены ростом влияния России и Китая в Африке, пишут СМИ

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США обеспокоены расширением влияния России и Китая в Африке, сообщает The Intercept.

Отмечается, что такого мнения придерживаются экс-глава Африканского командования вооруженных сил США, генерал Корпуса морской пехоты Томас Вальдхаузер и его преемник на этом посту Стивен Таунсенд. Они полагают, что существует опасность, что Африка попадет под влияние Москвы и Пекина. Эти страны занимаются укреплением экономических связей на материке: товарооборот Китая с африканскими странами за 40 лет вырос с $765 млн до более чем $170 млрд; с 2009 по 2017 годы российский товарооборот с Африкой увеличился с $5,7 млрд до $17,4 млрд. Укрепляются их связи в культурной и военной сфере.

По мнению Вальдхаузера, наиболее успешна деятельность российской стороны в Центральноафриканской Республике (ЦАР), также она добилась влияния в Ливии, Алжире и Судане. Кроме того, среди стран, имеющих связи с Москвой, — Тунис, Мали, Ангола, Мавритания, Гвинея, Мавритания и Гвинея-Бисау. Этим странам Россия оказывает военную помощь в обмен на сотрудничество в сфере энергетики и добычу полезных ископаемых. Китай же поставляет на континент оружие и собирается размещать в Африке свои военные базы.