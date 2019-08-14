Два ракетоносца Ту-160 в ходе учений выполнили перелет на Чукотку

Два ракетоносца Ту-160 во время плановых учений перебазировали на чукотский аэродром Анадырь. Об этом сообщает Минобороны России, передает РИА «Новости».

По информации ведомства, продолжительность полета ракетоносцев составила более восьми часов. Уточняется, что за этот время они пролетели свыше 6 тыс. километров.

Отмечается, что перелет прошел под руководством командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша.

Поясняется, что всего в учениях задействовано около десяти самолетов Ту-160, Ту-95МС и Ил-78.

Ранее сообщалось, что Латвия сообщила о приближении к границе пяти военных самолетов России.