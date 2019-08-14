Хантсман высказался о размещении ракет средней и малой дальности в Европе
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Посол США в России Джон Хантсман прокомментировал прокомментировал информацию о размещении ракет малой и средней дальности в Европе. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он заявил, что американские власти не планируют размещение.
Хантсман также подчеркнул, что на встречах с представителями России эта тема не обсуждалась.
«Всегда есть угроза, и всегда виноваты Соединенные Штаты», — заявил он.
Посол добавил, что в случае необходимости системы этого класса оружия они будут размещены на первой цепи островов в Азиатско-тихоокеанском регионе.