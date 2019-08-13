Пентагон заявил, что конфликт с Турцией не повлиял на доступ США к базе Инджирлик

Командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Харригиан заявил, что разногласия между Вашингтоном и Анкарой, касающиеся покупки Турцией у России зенитных ракетных систем С-400 не привели к запрету на использование американской стороной военной базы Инджирлик. Об этом передает ТАСС.

Харригиан отмечает, что он не обеспокоен насчет какого-либо влияние на американские военные операции с участием данной базы.

Командующий также сообщает, что на военном уровне, американская сторона близка со своими турецкими партнерами.

«Я не предвижу в будущем никаких изменений в этом», — выражает уверенность Харригиан.

Кроме того, командующий США надеется на дальнейшее улаживание ситуации в американо-турецких отношениях.