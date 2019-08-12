Глава «Росатома» раскрыл детали смерти погибших на полигоне под Архангельском

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Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев на... Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев на...
Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев на...
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики погибли при испытаниях «нового специзделия». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, они до конца оставались преданы своему делу, поступив как настоящие герои, а их подвиг войдет в историю атомной отрасли.

«Такие люди — гордость нашей страны, гордость атомной отрасли», — добавил Лихачев.

Он отметил, что работа над новыми образцами вооружения продолжится.

Лихачев также выразил соболезнование семьям и коллегам погибших.

Глава «Росатома» заявил, что остальным пострадавшим, которые остаются в больнице, окажут лучшую помощь.

Ранее сообщалось, что погибшие сотрудники «Росатома» будут представлены к государственным наградам.