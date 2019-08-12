Глава «Росатома» раскрыл детали смерти погибших на полигоне под Архангельском

Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики погибли при испытаниях «нового специзделия». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, они до конца оставались преданы своему делу, поступив как настоящие герои, а их подвиг войдет в историю атомной отрасли.

«Такие люди — гордость нашей страны, гордость атомной отрасли», — добавил Лихачев.

Он отметил, что работа над новыми образцами вооружения продолжится.

Лихачев также выразил соболезнование семьям и коллегам погибших.

Глава «Росатома» заявил, что остальным пострадавшим, которые остаются в больнице, окажут лучшую помощь.

Ранее сообщалось, что погибшие сотрудники «Росатома» будут представлены к государственным наградам.