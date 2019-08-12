В НАТО отказались поставлять Украине оружие

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Разведке народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) стало известно о переговорах Украины и НАТО относительно поставки оружия. Об этом сообщает сайт kp.ru.

Как сообщается, переговоры завершились провалом, так как НАТО заявил о своей неготовности в настоящее время предоставлять оружие украинской стороне из-за нехватки гарантий его сохранности. Украинцы попытались предоставить результаты проверок наличия переданного ранее вооружения, но альянс посчитал это недостаточным.

«В результате работы комплексной комиссии НАТО, проведенной в период с 16 по 27 мая 2019 года в соединениях и воинских частях ВФУ выявлена недостача больше 300 технических изделий, — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что все недостающие приборы были заменены на китайские аналоги. Кроме того, по данным ведомства ДНР, представители альянса завили об обнаружении части пропавшего военного имущества у уничтоженных террористов ИГИЛ (организация запрещена в России) (запрещенная в РФ организация) в Ираке и Ливии, у них есть фото и видео в подтверждение этому.

В НАТО также уверены в причастности высшего командного состава ВСУ к диверсии с использованием БПЛА на национальных арсеналах и базах вооружения и военной техники Украины.

Известно, что США с сентября по октябрь 2019 года направит на Украину инспекционную группу для проверки наличия, технического состояния и порядка хранения военного имущества. До окончания работы комиссии поставки военного имущества на украинскую сторону от альянса приостановлены.

Ранее сообщалось, что украинские морпехи приняли участие в учениях в Грузии.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.