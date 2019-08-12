Вице-адмирал отреагировал на прогноз о столкновениях России и США в море

Бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России и вице-адмирал Петр Святашов оценил прогноз американского профессора Лайла Голдстайна о столкновениях России и США в море. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого Голдстайн заявил, НАТО не следует злоупотреблять учениями у границ России, поскольку в ходе таких учений корабль Североатлантического альянса может подорваться на мине и спровоцировать военный конфликт с Россией. Причем, по мнению эксперта, в случае морского столкновения НАТО ждет поражение. Пр

По словам Святашова, если корабль НАТО подорвется на мине, это не значит, что будет война.

Он назвал эксперта из США фантастом, а не военным.

«Голливуд! Предположения из разряда детских игр», — подчеркнул Святашов.

Кроме этого, вице-адмирал посоветовал перестать фантазировать на тему войны с российским государством.

Он заключил, что в итоге победу должен одержать разум.

Ранее сообщалось, что немецкий военный эксперт призвал страны НАТО модернизировать вооружения, чтобы противостоять России.