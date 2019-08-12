Вице-адмирал отреагировал на прогноз о столкновениях России и США в море
Бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России и вице-адмирал Петр Святашов оценил прогноз американского профессора Лайла Голдстайна о столкновениях России и США в море. Об этом сообщает РИА «Новости».
До этого Голдстайн заявил, НАТО не следует злоупотреблять учениями у границ России, поскольку в ходе таких учений корабль Североатлантического альянса может подорваться на мине и спровоцировать военный конфликт с Россией. Причем, по мнению эксперта, в случае морского столкновения НАТО ждет поражение. Пр
По словам Святашова, если корабль НАТО подорвется на мине, это не значит, что будет война.
Он назвал эксперта из США фантастом, а не военным.
«Голливуд! Предположения из разряда детских игр», — подчеркнул Святашов.
Кроме этого, вице-адмирал посоветовал перестать фантазировать на тему войны с российским государством.
Он заключил, что в итоге победу должен одержать разум.
Ранее сообщалось, что немецкий военный эксперт призвал страны НАТО модернизировать вооружения, чтобы противостоять России.