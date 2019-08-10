Президентский дворец захвачен в Йемене

Силы Южного переходного совета Йемена устроили захват президентского дворца Маашик в городе Аден. Об этом передает РИА «Новости», ссылаясь на военный источник.

Согласно поступившим от источника данным, поддержку силам сепаратистов оказали лояльные совету отряды.

Как стало известно, им удалось получить взять под контроль президентский дворец после боев с его охраной, которые продлились четыре дня.

Сообщается, что находящимся во дворце саудовским силам пришлось отступить и перебраться на военную базу международной коалиции в районе аль-Барика.

Как отмечается, президент Йемена Абд Раббо Мансур Хади пребывает в столице Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, сколько детей погибло в Йемене из-за гражданской войны.