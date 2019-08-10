Киев разрешил украинским снайперам стрелять по мирным жителям Донбасса
Начальник пресс-службы Управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов заявил, что командование украинской операции объединенных сил отправило к линии соприкосновения снайперов для ведения огня в том числе по мирным жителям. Об этом сообщает «Российская газета».
Безсонов рассказал об инструкции, в которой сказано, что украинским снайперам можно самостоятельно выбирать цель для поражения, если она угрожает безопасности страны.
Причем, уточнил он, в документе отмечено, что целью может быть и член вооруженных формирований, и гражданское лицо.
По его словам, данная инструкция противоречит условиям нового перемирия, а также всем международным конвенциям.
Ранее главы России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский обсудили ситуацию в Донбассе.