Действие ракет «Кинжал» впервые показали на конкурсе «Авиадартс»
ВКС России в первый раз продемонстрировали в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал». Видео с кадрами показали на сайте телеканала «Звезда».
Как стало известно, презентация состоялась на конкурсе «Авиадартс» Армейских международных игр — 2019, который прошел на полигоне Дубровичи.
Сообщается, что в ходе демонстрации истребители Миг-31К, вооруженные ракетами «Кинжал», прикрывали штурмовую авиацию.
Отмечается, что данное оружие способно поражать земные, надводные цели и проходить через все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал, какое вооружение поступит в войска в ближайшее время.