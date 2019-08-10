Действие ракет «Кинжал» впервые показали на конкурсе «Авиадартс»

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ВКС России в первый раз продемонстрировали в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал». Видео с кадрами показали на сайте телеканала «Звезда».

Как стало известно, презентация состоялась на конкурсе «Авиадартс» Армейских международных игр — 2019, который прошел на полигоне Дубровичи.

Сообщается, что в ходе демонстрации истребители Миг-31К, вооруженные ракетами «Кинжал», прикрывали штурмовую авиацию.

Отмечается, что данное оружие способно поражать земные, надводные цели и проходить через все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, какое вооружение поступит в войска в ближайшее время.