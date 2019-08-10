Число пострадавших при новых взрывах под Ачинском достигло 11

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Руководитель управления МЧС по Красноярскому краю Игорь Лисин проинформировал о том, что после новых взрывов на военном складе под Ачинском медицинская помощь потребовалась еще одному человеку. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, речь идет о жителе Каменки, который зарегистрирован в больнице Назарово.

«Поэтому всего 11 [пострадавших]», — заявил Лисин.

Ранее сообщалось, что накануне на территории войсковой части, расположенной рядом со стотысячным городом Ачинском в Красноярском крае, вновь прогремели взрывы. Первый взрыв прогремел 5 августа, в понедельник. Разлет осколков от взрывающихся снарядов тогда достигал 15 км. За это время из опасных районов было эвакуировано около 16 тысяч человек.