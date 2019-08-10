Названа причина гибели 5 человек на военном полигоне под Архангельском

Росатом проинформировал о гибели пяти сотрудников во время происшествия на военном полигоне в Архангельской области. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что это произошло в четверг, 8 августа, при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.

«Еще трое наших коллег получили травмы и ожоги различной степени тяжести», — говорится в заявлении.

Как уточняется в настоящее время все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.

Ранее район Двинского залива Белого моря был закрыт за два дня до взрыва на военном полигоне под Северодвинском, который произошел 8 августа.