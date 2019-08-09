Новые взрывы произошли под Ачинском после попадания молнии

В результате попадания молнии в военный арсенал под Ачинском произошли новые взрывы, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Уточняется, что молния вызвала очередную серию взрывов снарядов.

По данным источника, из-за инцидента пострадали пять человек.

»...среди них есть военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов», — сказал источник.

Ранее саперы приступили к поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов на территории склада боеприпасов в Ачинске, где ранее произошел пожар.