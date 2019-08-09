Трамп назвал дату отставки замглавы нацразведки США

Американский президент Дональд Трамп проинформировал об отставке замглавы нацразведки США Сью Гордон. Об этом он написал на своей станице в твиттере.

По его словам, он назовет исполняющего обязанности главы ведомства в ближайшее время.

«Сью объявила, что она уйдет 15 августа, что совпадает с отставкой Дэна Коутса», — заявил Трамп.

Он добавил, что знает ее на протяжении двух лет и она является профессионалом с выдающейся карьерой, которого он уважает.

Ранее Трамп заявил, что конгрессмен-республиканец Джон Рэтклифф не собирается баллотироваться на пост главы национальной разведки США.