СБУ заявила, что арестовала гражданина России по подозрению в попытке устроить диверсию

Сотрудники СБУ арестовали российского гражданина, который якобы пытался устроить диверсию на военном аэродроме. Об этом информирует «Украина.ру».

Сообщается, что по месту жительства задержанного правоохранители забрали взрывные устройства, химические вещества, электродетонатор.

Кроме того, они изъяли у россиянина специализированную литературу, заметки с формулами и схемы создания взрывчатки.

Отмечается, что задержанного подозревают в незаконном обращении с оружием и боеприпасами, а также в подготовке диверсии.

Ранее СБУ возбудило уголовное дело на священника УПЦ из-за интервью журналистам из России.