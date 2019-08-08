Российские разведчики побили рекорд по выходу на связь

Во время второго этапа конкурса «Отличники войсковой разведки» Армейских международных игр – 2019, проходящем в индийском городе Джейсалмер, российские разведчики поставили новый рекорд по подготовке радиостанции и выходу на связь. Об этом информирует РИА «Новости».

Сообщается, старший разведчик Николай Зайцев совместно с разведчиком-радиотелефонистом Даниилом Куриным настроили израильскую радиостанцию VRC-950 и передали информацию за 30 секунд.

Помимо этого, российские разведчики выполнили норматив по надеванию костюма химзащиты, а также сделали упражнение по переносу раненного и ящиков с боеприпасами.

Ранее иностранные участники АрМИ-2019 оценили российскую военную технику.