В Германии заявили об утечке гостайны относительно вооруженных сил

Отвечающее за оснащение бундесвера федеральное ведомство по вооружению, информационным технологиям и эксплуатации (BAAINBw), ошибочно обнародовало гостайну при приобретении тяжелых вертолетов на сумму €5,6 млрд. Об этом сообщает Die Welt.

Секретная информация в результате погрешности была разослана не выбранным импортерам, а всем участникам тендера. В статье указано, этот инцидент указывает на критическое состояние армии Германии.

Автор статьи Торстен Юнгхольт напоминает, что главной задачей 10 тыс. сотрудников BAAINBw является оснащение немецких вооруженных сил эффективной и надежной техникой.

Бундесвер оснащен введенными в эксплуатацию еще в 70-е годы вертолетами CH-53 компании Sikorsky. Известно, что у армии ФРГ насчитывается 71 таких вертолета, но в 2018 году в дееспособном состоянии находились только 16.

Передачей информации ведомство обнародовало государственную тайну, информация теперь находится у оборонных концернов по всему миру.

Ранее сообщалось, что в Германии сочли нового министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр неподходящим.