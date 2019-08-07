Столтенберг обвинил Россию в распаде ДРСМД
Генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в «пренебрежении» правилами и нормами. Об этом сообщает РИА «Новости».
Именно это, по его словам, и привело к тому, что Договор об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил свое действие.
Он отметил, что новые российские ракеты мобильны, сложны для обнаружения и снижают порог применения ядерного оружия в вооруженном конфликте.
«Это делает мир менее безопасным для всех нас», — подчеркнул Столтенберг.
Ракетный договор перестал окончательно действовать 2 августа по инициативе Соединенных Штатов.
Ранее Столтенберг рассказал про причины расширения НАТО после холодной войны.