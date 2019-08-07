Ким Чен Ын назвал запуск ракет нового типа предупреждением для Вашингтона и Сеула
Северокорейский лидер Ким Чен Ын прокомментировал запуск нового типа тактических управляемых ракет. Об этом сообщает ЦТАК.
Согласно имеющейся информации, глава КНДР лично руководил их пусками. Ракеты были запущены с аэродрома, расположенного в западной части страны, и пролетели над центральными регионами и столичным округом.
По словам Ким Чен Ына, пуски «стали возможностью направить предупреждение» в ответ на совместные военные учения Вашингтона и Сеула.
Ранее представители объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи обвинили КНДР в проведении испытаний баллистических ракет малого радиуса действия, запуск которых запретил Совбез ООН.